18:01

Крупнейшая авиакомпании Германии Lufthansa и национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways ведут переговоры о слиянии. Об этом 17 января написала газета Il Messaggero со ссылкой на неназванные источники, передает Reuters.

По данным издания, на первом этапе авиакомпания ОАЭ купит 30–40% акций Lufthansa в ходе дополнительной эмиссии, которую проведет немецкий перевозчик, а на втором – обсудит вариант полного объединения. Источники газеты отмечают, что в ближайшее время представители сторон проведут встречу, чтобы ускорить процесс переговоров.

Представители Lufthansa и Etihad Airwaysотказались прокомментировать публикацию Il Messaggero, назвав ее «спекуляцией». Между тем на торгах 17 января акции Lufthansa подскочили на 6%.

Как указывает Reuters, аналитики скептически оценили возможность подобной сделки. Основным акционером европейских авиакомпаний должны быть местные инвесторы, чтобы отвечать требованиям законодательства. Сейчас 69% акций Lufthansa принадлежит немецким инвесторам, еще 13% – американским, а 9% – представителям других государств.

Агентство также напомнило, что любой вариант сделки с Lufthansa скажется на итальянской Alitalia, которая продолжает оставаться убыточной, несмотря на то, что 49% ее акций были проданы Etihad в 2014 году.