17:28

ЦБ ввел сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) в состав временной администрации банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (РПЦ). Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора 17 января.

Согласно документу, в текущее руководство «Пересвета» вошли вице-президент ВБРР Михаил Полунин и заместитель начальника департамента экономической безопасности ВБРР Александр Винокуров.

ВБРР является дочерним банком «Роснефти». В конце декабря 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин вместе с руководителем «РусГидро» Николаем Шульгиновым и президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным обратились в правительство РФ с просьбой привлечь ВБРР к санации «Пересвета». По данным СМИ, кредиторы указывали на «существенные потери» в случае банкротства банка РПЦ.

Временная администрация в «Пересвете» работает с 21 октября 2016 года; Центробанк ввел ее сроком на полгода. Также регулятор установил мораторий на выплаты кредиторам «Пересвета» сроком на три месяца. Незадолго до этого «Пересвет» ввел ограничения на выдачу вкладов.

Как писал «Коммерсантъ», ЦБ предлагал направить на санацию «Пересвета» 106 млрд рублей. До этого кредиторы оценивали «дыру» в капитале банка в 80–85 млрд рублей, однако точный ее размер неизвестен.