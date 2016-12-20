17:31

Верховный суд РФ отменил взыскание с IKEA более 507 млн рублей в в пользу бизнесмена Константина Пономарева. Об этом сообщает «Прайм» из зала суда.

«Судебная коллегия определила постановление Краснинского суда Смоленской области отменить и направить дело на новое рассмотрение в Зимкинский суд Московской области»,- постановил судья.

Решение о взыскании с компании более полумиллиарда рублей в пользу Пономарева в августе 2016 года принял Краснинский суд Смоленской области. Суд постановил, что с компании решено взыскать неустойку в связи с невыкупом дизельных генераторов, а также расходы по оплате госпошлины.

Позже российское представительство IKIA, компания «ИКЕА Мос», обратилось в ВС РФ с кассационной жалобой на это решение.

В начале декабря 2016 года суд также арестовал 9,3 млрд рублей на счетах российского представительства IKEA, однако позже арест был отменен.

Конфликт «ИКЕА Мос» со структурами Пономарева начался в 2008 году из-за аренды генераторов для двух новых гипермаркетов, которые компания открывала тогда в Санкт-Петербурге.

«ИКЕА Мос» тогда пришлось арендовать у фирмы Пономарева дизельные электростанции, так как «Ленэнерго» не смогло подключить комплексы к электросетям. Однако долг бизнесмену за использование станций компания выплачив отказалась, заподозрив его в сговоре с «Ленэнерго». Суды встали на сторону Пономарева и обязали российское представительство компании погасить задолженность.