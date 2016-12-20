Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года. Главным сюжетом стали российско-американские отношения, где стратегическая пустота постепенно почти полностью заполняется грязными историями шпионства, драк, подлости и непрофессионализма при усугубляющимся кризисе взаимного недоверия. Давно глава российской дипломатии лично не выдавал столько деталей работы американской разведки с российскими дипломатами или на территории России. Кажется, для этого появились и собственные внутриполитические причины.

Козни ЦРУ

Лавров предъявил администрации Барака Обамы три сюжета неподобающего поведения американской стороны в отношении России. Первый – попытка вербовки «дипломата старшего звена», работавшего в США и получившего якобы без своего согласия $10 тысяч аванса за возможное сотрудничество. Была, по словам Лаврова, и попытка вербовки советника-посланника – второго человека в посольстве России в США. Из слов министра следовало, что американцы вышли за рамки неформальных правил игры, действуя нагло, не церемонясь и не гнушаясь попытками выходить даже на дипломатических представителей высшего класса.