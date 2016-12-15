18:27

Алексей Навальный согласился принять участие в дебатах с дизайнером Артемием Лебедевем. Об этом он сообщил в своем блоге.

Навальный предложил дизайнеру обсудить темы госзаказа, коррупции и выборов. В частности он упоминает контракт на 177 млн рублей, который получила студия Артемия Лебедева после того, как якобы сделала дизайн карты метро за один рубль.

Дебаты пройдут на телеканале «Дождь», отметил политик.

Лебедев предложил политику принять участие в дебатах после поста Навального «Ответ Артемию Лебедеву, крупному господрядчику». В нем глава Фонда борьбы с коррупцией сообщил, что по контрактам, полученным студией Лебедева, не опубликовано официальных данных и информации об их стоимости. По мнению Навального, это может свидетельствовать о мошенничестве с контрактами.

Он приводит в пример контракт Студии Артемия Лебедева, заключенный с московским метро, для которого студия делала дизайн напольной навигации. Конкурс на этот контракт был признан несостоявшимся, но договор все равно был заключен с Лебедевым, указывает политик.

Поводом для расследования Навального стал пост Лебедева в декабре 2016 года, в котором тот негативно отозвался о выдвижении Навального на пост президента.