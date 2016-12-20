18:54

Сын главы корпорации «Ростех» Станислав Чемезов стал владельцем 50% компании «Финансовые системы», одним из активов которой является пансионат «Приморье» в Геленджике. Об этом сообщает издание Vademecum.

По данным издания, вторая половина «Финансовых инвестиций» контролируется структурами, аффилированными с супругой министра промышленности и торговли России, главным пластическим хирургом страны Натальей Мантуровой.

Помимо пансионата «Приморье», в расширение которого новые владельцы планируют вложить 2 млрд рублей, «Финансовые системы» контролируют соседний участок, где планируется построить гостиничный комплекс и медицинский центр. Как пишет Vademecum, медцентр станет местным филиалом московского Института пластической хирургии и косметологии, фактической владелицей которого является Наталья Мантурова.

Как ранее отмечало издание Medium, территория пансионата «Приморье» находится рядом с особняком совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, отца Кирилла Шамалова, которого в СМИ называют мужем дочери президента РФ Владимира Путина Катерины Тихоновой. Шамалову ранее удалось получить под свой особняк предназначенную исключительно для рекреационного пользования землю бывшего санатория. Формально он переоформил ее под возведение апарт-отеля.