В 2015 году Европу захлестнула волна беженцев – количество мигрантов, прибывших на континент, превысило миллион человек. С тех пор ситуация из острой превратилась в тлеющую – европейские страны по-прежнему ищут способы ассимилировать выходцев с Ближнего Востока, из Африки и других регионов, а также справиться с антимигрантскими настроениями и страхами в обществе. Но на любой кризис кто-то взирает с отчаянием, а кто-то видит возможность заработать, и нынешнее положение дел в Европе – не исключение. Наплыв беженцев стал «золотой лихорадкой XXI века» – источником дохода для множества людей и организаций – от итальянской мафии до законопослушного немецкого бизнеса. О том, как монетизируют глобальную нестабильность, рассказывает материал Huffington Post Highline, журнала, который специализируется на больших историях и расследованиях.

Нигер

Из-за кризиса миграции небольшой город на южной границе Сахары – Агадес в Нигере – превратился в один из крупнейших и самых жестоких центров контрабанды. Через него переправляются оружие, наркотики, грязные деньги и люди. По оценке Международной организации по миграции, через Нигер в сторону Северной Африки, а затем Европы в 2015 году прошли 100 тысяч человек – вдвое больше, чем годом ранее. Немалая их часть направились в Ливию, которая из-за войны и почти не охраняемых границ стала служить «открытой дверью» для мигрантов. Как считают эксперты, объем рынка тайной перевозки людей в Ливии достигает $300 млн в год; скромный Агадес зарабатывает на транзите мигрантов $20 млн ежегодно.