19:29

Американские дипломаты путешествуют по стране и общаются с людьми в ходе своей работы так же, как и сотрудники российского посольства в США. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства Мария Олсон, передает РИА Новости.

«Как и российские дипломаты в США, американские дипломаты и официальные лица в ходе каждодневной работы встречаются с самыми разными людьми. Подобно российским дипломатам в Соединенных Штатах, наши дипломаты путешествуют по территории Российской Федерации в рамках стандартной дипломатической деятельности для более полного и глубокого понимания ситуации в России», – объяснили в посольстве США.

При этом за разъяснениями обвинений в отношении американских дипломатов Олсон порекомендовала обратиться к главе МИД Сергею Лаврову.

Лавров ранее рассказал, что члены американской дипломатической миссии участвуют в митингах российской оппозиции, и переодетыми проникают на закрытые объекты. Сотрудники американского посольство также, по его словам, много путешествуют по России на машинах без дипломатических номеров, в частности, они «исколесили буквально все» около границы России и Украины в районе Донбасса.

Глава МИДа сообщил, что российских дипломатов в США пытались завербовать, а также рассказал о попытке похищения нескольких сотрудников российского посольства в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что информация была предана огласке из-за «недружественной риторики» администрации президента Барака Обамы.

Ранее на давление со стороны спецслужб жаловались американские дипломаты. По их словам, прямого воздействия на них нет, но иногда в их дома проникают и оставляют следы присутствия, например, включают свет. Отмечалось, что политика Кремля по отношению к представителям американского посольства стала резко агрессивной после присоединения Крыма и военных действий в Донбассе.