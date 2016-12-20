20:39

ВВС Нигерии по ошибке нанесли удар по лагерю беженцев на северо-востоке, в результате чего погибли более 100 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в местном правительстве.

По информации агентства, авиаудар должен был быть нанесен по экстремистской группировке «Боко Харам». Причины ошибки не уточняются, но, по словам командующего в регионе генерала Лаки Ирабора, он приказал нанести удар, основываясь на данных, что мятежники собирались именно по этим координатам, и «слишком рано говорить о тактической неточности».

На месте работают сотрудники Красного Креста и организации «Врачи без границ», которые сообщают о 120 раненых и 50 погибших, добавляет AP.

«Боко Харам» – радикальная исламская нигерийская группировка, входит в состав ИГИЛ.