21:18

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский запустил проект годового квеста «Вместо Путина», в котором примут участие 25 региональных активистов и политиков, сообщает «Дождь».

Как рассказал изданию руководитель проекта Ходорковского «Открытая Россия» Тимур Валеев, в течение года участники будут «выполнять разные задания», результаты которых будут оценивать экспертное жюри и пользователи в сети.

По плану авторов квеста, к осени у каждого участника будет своя предвыборная программа, и даже в случае проигрыша политиков на выборах общество увидит, что «альтернатива действующим политикам существует».

Среди участников проекта – член «Единой России» и бывший сити-менеджер города Королев Елена Логвиненко, а также руководитель правозащитного крыла «Открытой России» Мария Баронова.

Идея квеста взята из сериала «Последний кандидат», отмечает «Дождь».

Ранее проект «Вместо Путина» предполагал поиск альтернативного кандидата на президентские выборы в 2018 году, но позже Ходорковский заявил о поддержке кандидата-Навального и решил сосредоточиться на регионах.