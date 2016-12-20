22:19

Люксембургская «дочка» «Роснефти» Rosneft JV Projects S.A. продаст свою оставшуюся долю в 12% (примерно 114 млн акций за €1,5 каждая) в итальянской Saras, сообщает РБК.

Таким образом, сумма сделки может составить примерно €171 млн, организаторами продажи выступят банки Credit Suisse и UBS.

Ранее «Роснефть» продала 9% своей доли в Saras, тогда в компании назвали продажу частью «продолжающейся стратегии компании по структурированию портфеля активов и оптимизации». Всего в активе «дочки» «Роснефти» находился 21% акций, которые были куплены в 2013 году.

Как отмечает РБК, в 2012 году компании хотели создать совместное предприятие «на паритетных началах», но в 2014 году Saras отложила проект из-за антироссийских санкций.

Saras владеет нефтеперерабатывающим заводом на Сардинии мощностью 300 тысяч баррелей нефти в сутки.