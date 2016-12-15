22:34

Вице-президент и один из основателей социальной сети LinkedIn Аллен Блю рассказал в интервью РИА Новости о планах компании вернуться в Россию.

«Для нас очень важно тесно работать с российским правительством, чтобы быть уверенными в том, что мы реагируем на озабоченности обеих сторон. И мы рассчитываем делать это», – заявил он.

Блю уточнил, что не может точно сказать, когда соцсеть вернется в страну, добавив, что не хочет говорить «о специфике переговоров».

7 января 2017 года Google и Apple удалили LinkedIn из магазина приложений по требованию российских властей.

Ранее Мосгорсуд признал законным блокировку LinkedIn в России по просьбе Роскомнадзора за нарушение закона «О персональных данных».

LinkedIn была запущена в 2003 году. Это самая популярная соцсеть для поиска деловых контактов с ежемесячной аудиторией около 100 млн человек.