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Лидер Европейской народной партии (ЕНП) итальянец Антонио Таяни по итогам 4-го тура голосования стал председателем Европарламента, говорится в твиттере организации.

https://twitter.com/Europarl_EN/status/821449431690215429

Таяни получил 351 голос, его соперник Джанни Пителла – 282 голоса

https://twitter.com/Europarl_EN/status/821455454652039170

На этом посту консерватор Таяни сменит немца Мартина Шульца, который ранее отказался идти на новый срок, так как собирается избираться в бундестаг от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на выборах в 2017 году.

Европарламент – законодательный орган ЕС, который, среди прочего, формирует бюджет союза и контролирует деятельность Европейской комиссии, лидер парламента избирается на два с половиной года.

У ЕНП больше всего депутатских мандатов в Европарламенте – 216 из 751.