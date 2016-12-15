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Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг, пишет The New York Times.

Как уточняет издание, 35-летний срок сокращен до пяти месяцев – Мэннинг освободят 17 мая 2017 года.

Reuters добавляет, что всего Обама сократил сроки 209 заключенным.

Ранее в твиттере WikiLeaks появилось сообщение, что Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в США в случае помилования Мэннинг «несмотря на очевидное несоответствие судебного дела министерства юстиции США Конституции».

https://twitter.com/wikileaks/status/819630102787059713

Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тысяч американских военных и дипломатических документов, касающихся, в том числе, военной операции США в Ираке.

В 2013 году Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы. На следующий день после вынесения приговора Мэннинг объявил, что он женщина по имени Челси.

В 2016 году Мэннинг дважды пыталась совершить самоубийство, а также объявляла голодовку, которую прекратила после разрешения на операцию по смене пола.