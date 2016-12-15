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Федеральная служба безопасности (ФСБ) написала операторам связи письмо с напоминанием заложить в бюджет на 2017 год деньги на исполнение закона Яровой. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники двух крупных операторов связи.

По их словам, письма были отправлены в декабре 2016 года.

Газета уточняет, что закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, а конкретного решения по исполнению антитеррористических поправок нет, несмотря на несколько ранее предложенных вариантов.

«Ведомости» добавляют, что также отсутствует оценка стоимости исполнения законов. Летом 2016 года руководители «большой четверки» оценили исполнение закона в 2,2 трлн рублей, отмечает издание. Позднее «Мегафон» озвучивал сумму в 500 млрд рублей.

В январе 2017 года законы Яровой вошли в десятку мировых угроз инновационному развитию.

В конце декабря 2016 года в правительстве отказались смягчать условия хранения данных для исполнения закона.

Владимир Путин подписал пакет «антитеррористических» законов Ирины Яровой и Виктора Озерова 7 июля 2016 года.

Согласно «пакету Яровой», с 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить на территории РФ текстовые и голосовые сообщения пользователей, а также изображения и видео на срок до шести месяцев с момента их передачи. Информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков нужно будет хранить в течение трех лет.