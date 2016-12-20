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Сбербанк и китайская Alibaba Group планируют создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли в первой половине 2017 года, сообщают источники «Коммерсанта».

По информации собеседников издания, компанию зарегистрируют как российское юридическое лицо, причем «Сбербанку» там будет принадлежать как минимум 50%.

Основные финансовые вложения будут идти от Сбербанка, который также предоставит «маркетинговые и логистические технологии». Alibaba внесет в предприятие действующий бизнес по трансграничной торговле в России, СНГ, и, возможно, в других странах Восточной Европы, добавляет газета.

Подчеркивается также, что «речь идет о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран».

Зампред правления Сбербанка Лев Хасис на запрос «Коммерсанта» ответил, что «не комментирует слухи».

Ранее глава Alibaba Group Джек Ма предлагал вице-премьеру РФ Игорю Шувалову создать совместную электронную площадку.

Alibaba Group – китайская торговая интернет-компания, владеющая, в частности, AliExpress.