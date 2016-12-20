МИД России на два году продлил вид на жительство бывшему сотруднику АНБ Эдварду Сноудену, сообщает на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
О этом Захарова рассказала в контексте статьи бывшего замдиректора ЦРУ Майкла Морелла, в которой он пишет, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа – «отличная возможность» для Путина сделать «подарок» – выдать стране Сноудена.
Ранее Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призвал Россию экстрадировать его.
В начале 2016 года Сноуден заявил о желании вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства». На родине ему грозит пожизненное тюремное заключение.
Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке информацию о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. После этого он получил убежище в России при условии прекращения действий против правительства Соединенных Штатов.
В 2014 году Сноуден получил в России трехлетний вид на жительство.