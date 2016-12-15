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МИД России на два году продлил вид на жительство бывшему сотруднику АНБ Эдварду Сноудену, сообщает на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

О этом Захарова рассказала в контексте статьи бывшего замдиректора ЦРУ Майкла Морелла, в которой он пишет, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа – «отличная возможность» для Путина сделать «подарок» – выдать стране Сноудена.

Ранее Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призвал Россию экстрадировать его.

В начале 2016 года Сноуден заявил о желании вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства». На родине ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Эдвард Сноуден в 2013 году предал огласке информацию о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. После этого он получил убежище в России при условии прекращения действий против правительства Соединенных Штатов.

В 2014 году Сноуден получил в России трехлетний вид на жительство.