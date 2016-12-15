03:54

В Совете Федерации (СФ) разработали положение, согласно которому сенаторы должны согласовать получение иностранных наград с советом палаты и МИД. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

Согласно положению, получивший награду (исключение составляют спортивные и научные) сенатор в течение 10 дней предоставляет председателю СФ «ходатайство о разрешении» ее принять, которое перенаправляется в МИД, где, в свою очередь, эксперты выносят соответствующее решение. После этого прошение должен удовлетворить совет палаты.

В случае отказа сенатор должен вернуть награду. Меры за неотданную награду не уточняются.

Зампред комитета СФ Вячеслав Тимченко назвал новый порядок «абсолютно обоснованным» и подчеркнул, что некоторые награды могут иметь «вполне осязаемую материальную ценность», и особо дорогостоящие награды «необходимо декларировать в соответствии с законом о противодействии коррупции».

«Документ планируется утвердить до 31 января», отметил в разговоре с газетой глава комитета по регламенту СФ Вадим Тюльпанов.