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Сенатор США Джон Маккейн в интервью MSNBC назвал приоритетом Путина «восстановление Российской империи».

Он сказал об этом, комментируя заявление избранного президента США Дональда Трампа о готовности сотрудничать с Россией против ИГИЛ.

По словам сенатора, Путин «разделяет страны вроде Грузии или Украины», в то время как у США «другие приоритеты».

Таким образом, по мнению Маккейна, США не могут сотрудничать с Россией, а должны действовать в стиле экс-президента страны Рональда Рейгана – «устанавливать мир посредством силы», что, прежде всего, означает «реконструкцию армии», которая «за последние 8 лет была опустошена на 21%».

Республиканец Джон Маккейн является одним из авторов нового законопроекта о расширении антироссийских санкций.

Ранее Конгресс США поддержал проект оборонного бюджета страны на 2017 год, где предусмотрено прекращение военного сотрудничества с Россией до тех пор, пока Москва не закончит «агрессивную политику» в отношении Украины.

В проекте также предлагается потратить на сдерживание России $3,4 млрд.