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Секретная служба США выплатит $24 млн более 100 темнокожим агентам по делу о расовой дискриминации в период с 1995 по 2005 год, сообщает Washington Post со ссылкой на документы дела.

В указанное время чернокожие агенты службы пытались добиться повышения, но в организации выбирали менее опытных, но белокожих служащих. Главный истец Рэй Мур «200 раз безуспешно просил о повышении», а также подготовил несколько белых агентов, которые затем «перескочили через него» по карьерной лестнице, пишет газета.

В результате поданных исков суммы компенсаций доходят до $300 тысяч, служба также признает, что в ней больше не будет «нарушений или предвзятостей».

Первый иск был подан еще во время президентства Клинтона, но два президента и четыре главы службы «оставляли решение беспорядочного правового спора своим преемникам», добавляет WP.

Министр внутренней безопасности США Джей Джонсон назвал резолюцию правильным решением.

Издание отмечает, что соглашение было инициировано администрацией Барака Обамы.

Секретная служба США подчиняется министерству внутренней безопасности и занимается, среди прочего, охраной первых лиц государства и выявлением и расследованием финансовых махинаций.