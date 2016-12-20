09:14

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело о нарушении закона о конкуренции на губернатора Самарской области Николая Меркушкина, нескольких сотрудников «Газпрома» и самарского министерства энергетики.

Об этом сообщается на сайте службы.

«Действия властей Самарской области могли привести к устранению конкуренции на рынке транспортировки газа», – говорится в сообщении ФАС.

Как выяснило ведомство, в 2011 году Меркушкин и дочернее предприятие «Газпрома» утвердили схему газоснабжения Самарской области, в которой не учитывается наличие в регионе еще одной газораспределительной компании – ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК).

В ФАС полагают, что эти действия региональных властей и «Газпрома» могут привести к уходу СВГК с рынка.

В декабре 2016 года политологи предсказывали скорую отставку главы Самарской области Меркушкина, несколькими месяцами ранее самарские эксперты заявляли «Коммерсанту», что президент России Владимир Путин уже подготовил указ об увольнении губернатора.

Меркушкин нередко подвергается критике, в том числе за свои неоднозначные высказывания. Летом прошлого года глава региона, говоря о долгах по зарплате работникам «АвтоВАЗагрегата», заявил, что они не будут погашены «никогда». Позже пресс-секретарь Меркушкина назвал эти слова вырванными из контекста.