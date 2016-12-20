09:37

Суд отстранил от должности начальника отдела участковых отдела полиции N4 в Иркутске Дениса Черемисина, который обвиняется в халатности из-за массового отравления «Боярышником». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд постановил на период предварительного следствия и суда отстранить Черемисина от занимаемой должности. Ему назначено пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения РФ – 10 тысяч 678 рублей», – цитирует агентство слова судьи Ленинского районного суда Иркутска.

Как отмечает «Интерфакс», ходатайство об отстранении Черемисина от должности подало следствие, прокуратура ходатайство не поддержала.

Ранее суд отказался арестовать Черемисина, его задержали 11 января. По версии следствия, полицейский в течение 2016 года не организовал контроль торговых площадок со стороны участковых. В результате в одном из торговых павильонах был продан концентрат для ванн «Боярышник», из-за которого погибли люди.

Из-за употребления концентрата в Иркутске погибли 77 человек, обвинение по делу об отравлении предъявлено 22 фигурантам, в том числе в халатности обвиняется глава регионального управления Роспотребнадзора. По данным следствия, он знал о незаконном распространении «Боярышника», но не пытался это остановить.