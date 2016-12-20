10:45

Центр стратегических разработок (ЦСР), который с апреля возглавляет экс-глава Минфина Алексей Кудрин, отметил «репрессивную» тенденцию в российском законотворчестве. Об этом сообщается в докладе центра.

С августа 2014 года по август 2016 года законодатели предложили 140 изменений в Уголовный кодекс, 88% которых предполагали ужесточение наказания, а 12% поправок – его смягчение. Всего было принято в три раза больше ужесточающих наказание инициатив, чем тех, что его послабляют.

Все 7 инициатив, которые вносил президент Владимир Путин, были приняты. Чаще всего принимались поправки, которые исходили от Верховного суда (три из четырех) и правительства (14 из 24). Меньше всего принимаются законопроекты, которые вносят члены парламента – были одобрены всего 8% законопроектов сенаторов и 12% депутатских инициатив.

По мнению авторов исследования, вносимые законопроекты не имели системы и создавались по принципу «кто в лес, кто по дрова». Отмечается, что большинство инициатив были реакций на события, вызвавшие общественный резонанс, и не учитывали логики УК.

ЦСР был создан в 1999 году, в апреле 2016 года его главой стал Алексей Кудрин. В ходе Гайдаровского форума-2017 Кудрин представил разработанную центром стратегию развития России до 2024 года. Создать ее Кудрину поручил Владимир Путин.