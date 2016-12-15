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Отрицательный капитал банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, на 1 января 2017 года превысил 45,8 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра о фактах деятельности юридических лиц, опубликованных 18 января.

На 1 декабря 2016 года отрицательный капитал «Пересвета» составлял 35,1 млрд рублей. Таким образом, «дыра» в капитале организации увеличилась более чем на 30%. В ноябре кредиторы «Пересвета» оценивали возможную финансовую «дыру» в банке в 80–85 млрд рублей.

17 января ЦБ ввел в состав временной администрации «Пересвета» сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), дочерней финансовой организации «Роснефти». До этого глава нефтяной компании Игорь Сечин просил правительство привлечь ВБРР к оздоровлению «Пересвета».

Центробанк 21 октября прошлого года ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на полгода, а также установил мораторий на выплаты кредиторам, что является страховым случаем. Основной задачей временной администрации является оценка финансового положения банка и решение, будет ли он санирован. Как писал «Коммерсантъ», ЦБ предлагал направить на санацию «Пересвета» 106 млрд рублей.