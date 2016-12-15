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Министр образования Ольга Васильева назвала предстоящую проверку диссертации министра культуры Владимира Мединского «ярким» событием. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я думаю, это будет интересное мероприятие, очень яркое мероприятие, это будет яркий научный исторический спор», – заявила Васильева.

Глава Министерства образования и науки заявила, что хотела бы присутствовать на заседании диссертационного совета, потому что ей интересно, как выступит Мединский. Васильева пояснила, что «тезис о научности-ненаучности, который и будет рассматривать совет, очень спорный, поскольку подход к медиевистике может быть авторским».

Ранее в МГУ пообещали изучить работу Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» до 1 марта 2017 года.

На диссертацию Мединского пожаловался эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. По его мнению, работа чиновника «ненаучна, а местами и прямо абсурдна».

Предложение лишить чиновника ученой степени поддержали академики РАН. В заявлении ученых поясняется, что это нужно для «защиты науки и научного мировоззрения от псевдонауки». Они выразили возмущение тем, что Мединский оценивает исторические работы с точки зрения их полезности интересам России.

Диссертацию Мединский защищал в РГСУ в 2011 году. Своей целью он называл популяризацию истории и собственного взгляда на исторические события. По мнению Мединского, обвинения в его сторону из-за диссертации – это «донос в лучших традициях лысенковщины».