13:25

Российские банки в декабре 2016 года стали активнее кредитовать заемщиков «с улицы». Об этом говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в которое поступают сведения от 4 тысяч кредиторов.

Так, по данным НБКИ, за последний месяц прошлого года количество выданных потребительских займов увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 5,5%. При этом наибольший рост выдачи потребкредитов был отмечен в Ингушетии (на 164,5%), Чечне (на 49,7%) и Приморском крае (на 16,6%).

В то же время, как отметили в НБКИ, средний размер займа на покупку потребительских товаров в декабре снизился на 6,6% до 114 тысяч рублей. Общие объемы выдачи подобных кредитов упал на 1,5% до 147,8 млрд рублей.

Как заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин, «уменьшение размеров выдаваемых кредитов свидетельствует, с одной стороны, об осторожном подходе банков к работе с розничными заемщиками в сегментах необеспеченного кредитования, а с другой – о более “скромных” запросах самих граждан в отношении товаров и услуг, приобретаемых ими в кредит». Он отметил, что и кредиторы, и заемщики сохраняют консервативную оценку по динамике реальных доходов населения.

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2016 года реальные доходы жителей РФ упали в годовом выражении на 5,8% после снижения за весь 2015 год на 4,3%. Ранее 18 января ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау сравнил снижение доходов россиян со «сдувшимся пузырем».

В середине 2016 года в НБКИ указывали, что российские банки повысили уровень одобрения по кредитным заявкам. Отмечалось, что самый высокий уровень одобрения по заявкам на кредит – в республиках Северного Кавказа.