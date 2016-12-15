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Сокращение доходов среднего класса в России можно объяснить «сдувшимся пузырем». Об этом в интервью RNS рассказал ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау.

«В России в течение 10 лет доходы населения росли существенно быстрее, чем ВВП и производительность. Для восстановительного роста, который у нас был с 2000 по 2008 год, это не катастрофично, но эта ситуация неустойчива, и как только “пузырь” лопается, экономика начинает падать медленнее, чем доходы», – пояснил он.

По словам Мау, можно сказать, что «люди стали беднее», так как из-за ослабления курса рубля товары и услуги подорожали в два раза, однако можно сказать, что сдулся «пузырь». Ректор РАНХиГС отметил, что тенденция падения реальных доходов населения теперь должна прерваться.

Мау также высказал мнение, что неравенство в доходах, скорее всего, увеличиваться не будет. В то же время он указал, что «рост неравенства в условиях роста экономики сильно отличается от роста неравенства при стагнации или спаде».

Согласно подсчетам Росстата, за январь-ноябрь 2016 года реальные доходы россиян сократились на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как прогнозировало Минэкономразвития в конце декабря, за весь прошлый год доходы населения РФ должны снизиться на 5,8% Для сравнения, в целом за 2015 год реальные доходы россиян уменьшились на 4,3%.

В середине января в РАНХиГС предупредили, что примерно треть жителей России рискует оказаться за чертой бедности. В докладе академии отмечалось, что в 2016 году около 70%россиян, считающихся обеспеченными, экономили на любых расходах, в первую очередь на продуктах питания, развлечениях и отпуске, одежде и обуви.