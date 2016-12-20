12:40

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга произошла потасовка между депутатами из-за передачи Русской православной церкви Исаакиевского собора. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как передает издание, депутат от «Яблока» Михаил Амосов выступил против принятия соответствующего постановления, которое подготовили «Единая Россия» и ЛДПР.

Парламентарий хотел внести в документ поправки, но, пишет «Фонтанка», спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров «его проигнорировал».

«Это не по-христиански. Я за поправки, дайте сроки на поправки!» – начал выкрикивать Амосов и, как отмечает издание, стал ходить по залу заседаний.

Спустя несколько минут единоросы хотели успокоить его и «даже схватили за руки Амосова, однако депутат вырвался и продолжил выкрикивать свои требования», сообщает «Фонтанка».

https://www.youtube.com/watch?v=HqQPWi7BoQo

Как передает «Интерфакс», коллеги попытались вывести Амосова из зала, после чего спикер Макаров призвал депутатов к порядку, и все парламентарии вернулись на свои места.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о передаче собора РПЦ 10 января. Позднее петербургские власти уточнили, что собор передают церкви в безвозмездное пользование, собственником здания останется город.

Решение передать здание РПЦ вызвало негативную реакцию у части общества, на сайте Change.org появилась петиция против этого, которую подписали более 100 тысяч человек. Партии «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Партия роста» обещали провести возле собора акцию протеста.

Активисты движения «Весна» 11 января повесили на колоннаде Исаакиевского собора баннер «Не РПЦ». Планировалось вывесить баннер «Слава богу, не РПЦ», но часть надписи перехватили полицейские.