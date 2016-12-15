13:15

Банки начнут помогать в оформлении российских и загранпаспортов, а также других документов, которые сейчас можно сделать с помощью ФГУП «Паспортно-визовый сервис», подведомственного МВД. Об этом сообщает РБК.

Соответствующее поручение первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил разработать главе МВД Владимиру Колокольцеву совместно с Банком России, Сбербанком и ВТБ, рассказал РБК представитель Шувалова.

По его словам, это делается с целью сохранить конкуренцию. Он также добавил, что данная инициатива значительно облегчит процесс получения паспортов и других документов из-за доступности отделений многих банков.

Какие именно функции ФГУП получат банки, неизвестно. Также не уточняется, какие именно банки получат право предоставлять соответствующие услуги. Опрошенные РБК представители кредитно-финансовой сферы предположили, что главными бенефициарами нововведения станут банки с государственным участием.

С помощью ФГУП «Паспортно-визовый сервис» можно подготовить документы для получения вида на жительство, гражданства, разрешения на временное проживание в России и на привлечение работников-иностранцев. Он также помогает подготовить документы для оформления загранпаспорта, российского паспорта и разрешения на работу.