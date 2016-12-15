13:06

Украинская компания «Нафтогаз» отказалась оплачивать счет «Газпрома» в $5,3 млрд за не выбранный в 2016 году газ до решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает «Интерфакс».

В «Нафтогазе» пояснили, что на протяжении 2016 года компания заявляла о готовности приобрести газ на условиях, которые действовали в 2014 и 2015 годах, но «Газпром» от этого отказывался, не аргументируя свою позицию. По мнению украинской стороны, это дает им основание заявлять о необоснованности требований «Газпрома».

Заметка дополняется.