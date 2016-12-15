13:36

Крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» из крымских музеев Украине. Об этом сообщила юрист, защищающая интересы музеев, Анастасия Сивицкая, передает «Интерфакс».

«В апелляционный суд Амстердама 16 января подано заявление об апелляционном обжаловании со стороны крымских музеев. Полный текст жалобы будет подан позднее», – заявила она.

Суд постановил передать коллекцию «скифского золота» Украине 14 декабря 2016 года.

Коллекция находилась в четырех крымских музеях, в нее входили более 500 экспонатов, стоимость которых оценивается в €1,5 млн. Они были отправлены на выставку в Германию и Голландию в феврале 2014 года. К моменту завершения выставок Крым был присоединен к России.

По мнению Киева, экспонаты – национальное достояние Украины. Россия же настаивала на возвращении экспонатов в Крым, так как соглашение о проведении выставок подписывалось с крымскими музеями.