13:52

Глава «Роснефти» Игорь Сечин ездит на машине с «мигалкой» вопреки запрету, введенному президентом Владимиром Путиным в 2012 году. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в окружении Сечина и неназванного федерального чиновника.

Собеседники телеканала рассказали, что глава «Роснефти» может ездить на машине со спецсигналом, которую ему предоставила Федеральная служба охраны (ФСО) в связи с опасениями из-за «дела ЮКОСа». По словам федерального чиновника, Сечину нужна охрана и сопровождение из-за угрозы «мести бывших акционеров» ЮКОСа. В ФСО заверили, что к этому «не имеют никакого отношения».

«Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении», – прокомментировал информацию «Дождя» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.﻿

Ведомства, сотрудники которых имеют право пользоваться «мигалкой», перечислены в указе Путина «Об упорядочении использования спецсигналов». Согласно документу, правительству положены 32 «мигалки», Администрации президента – 22, ФСБ – 207. «Роснефть» и другие государственные компании в указе отсутствуют.

Как пояснили телеканалу два федеральных чиновника, Сечин может ездить на автомобиле, который ему предоставила не «Роснефть», а стороннее ведомство, имеющее право на «мигалку», – Федеральная служба охраны. По словам одного из собеседников «Дождя», подобные решения не оформляются публичными указами. В пресс-службе ФСО телеканалу заявили, что «не имеют к этому отношения».

Рукоовдители остальных госкомпаний и корпораций «мигалками» не пользуются, заверили телеканал их пресс-службы. Представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера отметил, что тот пользовался спецсигналом до указа президента 2012 года, но после него лишился права на «мигалку».