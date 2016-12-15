14:26

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи запустил газопровод «Бованенково – Ухта-2», по которому топливо транспортируется с крупнейшего на Ямале Бованенковского месторождения. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса» с церемонии запуска.

Кроме того, в ходе телемоста Путин принял участие в запуске двух новых нефтепроводов «Транснефти» – «Заполярье-Пурпе» и «Куюмба-Тайшет». Глава государства отметил, что «для всех очевидно, что потребность в энергетических ресурсах в мире» и в России в связи с ростом экономики будет увеличиваться.

Заметка дополняется.