Если вы захотите полюбоваться панорамными видами той или иной достопримечательности земного шара, вы наверняка с легкостью найдете ее на спутниковых картах или на фотографиях, сделанных при помощи дронов, которые плотно вошли в нашу жизнь. Но в начале XX века, когда самолеты были еще в новинку, фотографии с высоты птичьего полета были большой редкостью. Первые такие снимки появились, правда, еще в XIX веке – тогда для того, чтобы взглянуть на мир свысока камеры прикрепляли к воздушным змеям или вели съемку с воздушного шара. Но 110 лет назад – в 1907 году – владелец аптек, немец Юлиус Нойброннер придумал свой оригинальный способ, который можно считать прототипом современных дронов. Его «фотографы» тоже могли летать на большие расстояния и управлять ими не требовалось: дело в том, что это были голуби.

Применение голубям нашел еще отец Юлиуса, Вильгельм Нойброннер – он раздал птиц работающим в округе докторам для того, чтобы те отправляли ему срочные рецепты. Когда врачи приезжали за лекарством к Нойброннеру-старшему, оно уже было готово. Его сын пошел дальше, начав отправлять голубиной почтой небольшие дозы медикаментов, которые ему заказывали по телефону. Но после того, как один из его «курьеров» вернулся на месяц позже положенного срока, Нойброннер-младший решил разузнать, где его носило.