15:58

Профицит текущего счета РФ (разница между притоком и оттоком валюты в страну и из нее) по итогам 2016 года составил $22,2 млрд. Такую оценку опубликовал 17 января Центробанк.

В результате поступления валюты в Россию по итогам прошлого года оказались минимальными с 1998 года, указывает Finanz. По сравнению с 2015 годом, когда профицит текущего счета достиг $69 млрд, текущий результат уменьшился в три раза.

В частности, доходы РФ от экспорта сырой нефти в 2016 году снизились почти на 18% по сравнению с предыдущим годом – до $73,7 млрд, а от экспорта газа – на 30% до $30,9 млрд, став минимальными за 12 лет.

В общей сложности экспортные доходы государства упали на 18% до $279,2 млрд. При этом несырьевой экспорт сократился на 10% до $128,3 млрд – минимума с 2009 года. В то же время объемы импорта снизились всего на 0,8% до $191,4 млрд.

В ноябре специалисты ВШЭ отметили, что российская экономика структурно деградирует, так как сырьевые сектора вышли на исторические максимумы при сохранении негативных либо ровных трендов в несырьевых секторах. При этом за время текущего кризиса (с третьего квартала 2014 года) сырьевые сектора экономики в среднем увеличились на 4%, несырьевые – упали на 9,3%.