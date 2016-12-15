В эпоху конфронтации с Западом международные суды – одни из главных ньюсмейкеров в России. На этой неделе ЕСПЧ присудил компенсации американцам, которые не смогли усыновить российских детей после принятия «закона Димы Яковлева», на следующей – примет решение, которым может обязать Россию отменить пожизненное заключение. Впрочем, с 2015 года неприятные решения ЕСПЧ для России не такая уж и проблема: теперь у нас действует закон, позволяющий Конституционному суду игнорировать решения международных организаций. Закон оказался как нельзя кстати – например, для нейтрализации решения ЕСПЧ о выплате €1,87 млрд компенсации бывшим акционерам ЮКОСа. Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков объясняет, как работает новый закон, предполагает, насколько часто он будет применяться, и какие проблемы из-за него могут возникнуть у России на международной арене.