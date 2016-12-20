16:03

Институт развития интернета (ИРИ), созданный по инициативе бывшего замглавы Администрации президента (АП) Вячеслава Володина, уволит большинство сотрудников.

Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, близких к ИРИ. Причиной сокращений собеседники газеты называют проблемы с финансированием.

На своих должностях останутся несколько человек, включая председателя совета ИРИ Германа Клименко, директора института Екатерину Рудых и заместителя гендиректора организации Екатерину Лобанову.

Всего в штате ИРИ около 20 сотрудников, и это «несопоставимо с тем, что делает эта организация», приводят «Ведомости» слова одного из источников.

В институте довольно высокие зарплаты, вопрос сокращения штата обсуждался с осени прошлого года, когда АП дала понять, что финансирование ИРИ будет сокращено, сказал собеседник газеты.

Клименко сказал «Ведомостям», что ИРИ нормально функционирует, увольнения – это «обычные кадровые изменения». По словам Клименко, в организации работают 11–12 человек, речь идет об уходе нескольких сотрудников. Вопрос финансирования глава ИРИ комментировать не стал.

Как отмечают «Ведомости», деятельность института оказалась под вопросом после ухода из АП Володина. По данным газеты, Кремль планировал проверить работу организации, в АП изданию не прокомментировали информацию об увольнении сотрудников ИРИ.

Институт был создан в 2015 году, его учредителями стали Клименко (владелец LiveInternet и Mediametrics, советник президента РФ по вопросам развития интернета), Российская ассоциация электронных коммуникаций, Фонд развития интернет-инициатив, Медиакоммуникационный союз и Региональный общественный центр интернет технологий.

ИРИ задумывался как площадка для взаимодействия технологических компаний и чиновников, напоминают «Ведомости».

Весной 2016 года сообщалось, что ИРИ вместе с Mail.Ru Group займется разработкой мессенджера для госслужащих. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что чиновникам запрещено пользоваться иностранными мессенджерами по рабочим вопросам.