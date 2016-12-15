16:29

Глава «Роснефти» Игорь Сечин имеет право ездить на машине с «мигалкой», поскольку является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК. Об этом рассказал пресс-секретарь нефтяной госкомпании Михаил Леонтьев, передает «Би-би-си».

«То есть как минимум он государственный чиновник определенного уровня, имеющий право на “мигалку” и на спецавтомобиль», – пояснил Леонтьев, не ответив на прямой вопрос, есть ли на машине Сечина спецсигнал.

При этом пресс-секретарь «Роснефти» в ходе разговора с корреспондентом «Би-би-си» усомнился, что вопрос о «мигалке» имеет отношение к деятельности компании.

«Вы представляете себе объем серьезной информации и задач, которые решает компания? А вы с чем звоните? Ну давайте я напишу письмо в Би-би-си: ребят, вы охренели на самом деле. Ну хватит говно-то подбирать. <…> Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос», – заявил Леонтьев и бросил трубку.

Ранее 18 января телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что Сечин продолжает пользоваться автомобилем со спецсигналом, несмотря на запрет, введенный президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году. По данным собеседников телеканала, Сечин использует «мигалку» из-за угрозы «мести бывших акционеров» ЮКОСа. Леонтьев в ответ на соответствующий запрос корреспондентов «Дождя» ответил: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении».

Согласно президентскому указу «Об упорядочении использования спецсигналов», правительству РФ положены 32 «мигалки», Администрации президента – 22, ФСБ – 207. «Роснефть» и другие государственные компании в указе не значатся.