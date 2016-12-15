17:06

КПРФ не будет выдвигать в президенты своего лидера Геннадия Зюганова. Как ожидается, на предстоящие выборы главы государства от партии пойдет более молодой кандидат. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в партии.

В числе возможных кандидатов называются губернатор Иркутской области Сергей Левченко, Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и депутат Юрий Афонин. Новый кандидат впоследствии может стать и лидером партии.

В Администрации президента заинтересованы в повышении явки на президентских выборах, а новый кандидат сможет повысить интерес населения, рассказал собеседник газеты. При этом большинство членов КПРФ отказались комментировать информацию о новом кандидате и предложили дождаться съезда партии в мае.

В декабре Зюганов предложил членам партии активнее выдвигаться на выборы президента. При этом кандидата от партии выберут не с помощью праймериз, а через «народное выдвижение талантливых, совестливых и грамотных», заявил глава КПРФ.

Геннадий Зюганов стал лидером КПРФ в 1993 году. С тех пор он четыре раза участвовал в выборах президента РФ (в 2004 году в президенты выдвигался депутат Николай Харитонов). В выборах 1996 года он набрал 32% голосов, но к выборам в 2012 году процент поддерживающих его снизился до 17% населения.

Выборы президента России пройдут 11 марта 2018 года. По данным ряда изданий, в окружении президента обсуждалась идея досрочных выборов, но затем от нее было решено отказаться. Президент Владимир Путин отмечал, что проведение досрочных выборов «возможно, но нецелесообразно».