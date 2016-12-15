17:12

Смольнинский суд Санкт-Петербурга прекратил дело против преподавателя йоги Дмитрия Угая, который обвинялся в незаконной миссионерской деятельности. Об этом сообщает «Медиазона» из зала суда.

Дело прекращено за отсутствием состава преступления, уточняет издание.

В ходе заседания суд допросил полицейского Арсена Магомедова, который рассказал, что задержал Угая по заявлению местного жителя Наиля Насибулина.

«О йоге он рассказывал не как офизическом упражнении, а как о связи с богом. На всей лекции я не присутствовал, слушал только минут десять. У организатора фестиваля пояснения не брал. Но опросил свидетелей лекции», – рассказал Магомедов.

Угая обвиняли в незаконной миссионерской деятельности за чтение лекции о йоге в рамках фестиваля индийской культуры «Ведалайф». Это первый широко обсуждаемый случай применения правил «миссионерской деятельности», которые были введены в рамках антитеррористических «поправок Яровой» летом 2016 года.