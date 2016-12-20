18:39

Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов отверг роль главы «Ростеха» Сергея Чемезова в своем назначении. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Я во времена работы в Минпромторге с Сергеем Викторовичем не встречался ни разу, мы впервые встретились в апреле 2016 года. Мне было бы отрадно, если бы у “Ростеха” появились интересы в области», – сказал Алиханов, отвечая на вопрос о том, повлияло ли на его переход то, что Калининградский янтарный комбинат в 2013 году вошел в структуру «Ростеха».

Президент России Владимир Путин назначил Алиханова временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области 6 октября. На посту главы региона он сменил Евгения Зиничева, который в ноябре стал замглавы ФСБ.

Ранее о связи Алиханова со структурами «Ростеха» заявлял заместитель директора «Transparency International Россия» Илья Шуманов, который изучил бизнес родственников губернатора.

По данным Шуманова, родственник деда жены Алиханова Михаил Хубутия владеет компанией «Росимпекс» – поставщиком охотничьего и спортивного оружия в России. Совладельцем компании является Эдуард Иоффе, который занимает должность советника по коммерческим вопросам генерального директора входящего в «Ростех» концерна «Калашников».