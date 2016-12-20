18:18

Полиция задержала двоих предполагаемых мошенников, которые вымогали деньги у бизнесменов, имитируя голос главы республики Рамзана Кадырова. Об этом Кадыров сообщил в инстаграме.

По его словам, в полицию обратился живущий в Сургуте предприниматель Зубайр Зайнадиев.

«Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Нас заинтересовала эта вопиющая информация, злоумышленники нашлись, ими оказались уроженцы Азамат-юрта Гудермесского района Чечни», – сообщил Кадыров.

Он добавил, что оба подозреваемых также живут в Сургуте, один из них, как уточнил глава Чечни, «имитируя мой голос, требовал у потерпевшего деньги и машину». Как сказал Кадыров, «по прибытию в Грозный вымогатели все отрицали, ссылались на то, что хотели просто пошутить».

Глава Чечни назвал этот случай «вопиющим»: «Никогда и ни у кого я и представители РОФ не просили денег».

Также Кадыров сообщил, что в Periscope «самозванцы» заводят от его имени «аккаунты и распространяют различную противоречивую информацию, которая якобы связана с какими-то моими высказываниями или действиями».

Фонд имени Ахмата Кадырова – благотворительная организация, созданная в 2004 году. По данным «Коммерсанта» и «Открытой России» бюджетники и предприниматели Чечни делают в фонд обязательные отчисления – от 10% до 50% дохода.