18:21

Власти Санкт-Петербурга отказались согласовать акцию против передачи РПЦ Исаакиевского собора, которая должна была пройти 28 января в «гайд-парке» на Марсовом поле. Об этом «Интерфаксу» сообщил депутат местного Законодательного собрания Максим Резник.

«Отказали. Якобы, НОД (“Национально-освободительное движение” депутата Госдумы Евгения Федорова – Republic) раньше нас подал заявку на мероприятие с обратной тематикой», – отметил Резник.

По его словам, организаторы все равно планируют провести акцию, которая будет согласована «в другом режиме». Соответствующее уведомление Резник пообещал подать в мэрию города.

«Поскольку согласование мероприятий на Марсовом поле носит уведомительный характер, это гайд-парк, ограничение там есть только по численности: не более 200 человек. Мы не собираемся соблюдать эту численность, и в случае превышения готовы заплатить штраф», – заключил Резник.

Он добавил, что на Марсовом поле будет установлена сцена и звукоусиливающая аппаратура, как и планировалось. Как передает «Фонтанка», акцию назвали «Вставай на защиту Исаакия», 19 января организаторы намерены уведомить о ней правительство Петербурга.

О передаче в пользование РПЦ собора стало известно в январе. Здание останется в собственности города, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отмечал, что содержание собора полностью возложат на РПЦ. В церкви выразили надежду, что получат субсидии.

После сообщений о решении властей города активисты движения «Весна» 11 января повесили на колоннаде собора баннер «Не РПЦ». Предполагалось, что будет вывешен баннер «Слава богу, не РПЦ», но часть надписи перехватили полицейские.

РПЦ просила вернуть Исаакиевский собор в июле 2015 года. Петербургское правительство отказалось, в РПЦ назвали решение незаконным.