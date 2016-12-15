19:07

Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал «корректной» и «вежливой» свою реакцию на вопрос журналистов, действительно ли глава компании Игорь Сечин ездит на машине со спецсигналами. Об этом он рассказал «Медиазоне».

«Я считаю, что я был предельно корректен. Если вы имеет в виду “Дождь”, как он процитировал… ну куда уж вежливее? “Вашим превосходительством” назвать? Я использовал самые что ни на есть политесные формы отправления товарищей по месту назначения», – отметил Леонтьев.

По его словам, журналисты якобы «не сумели ответить на вопрос – с какой целью они этим интересуются». Ответ корреспондентов был «либо сбивчив и невнятен, либо лжив», заверил представитель «Роснефти». Леонтьев добавил, что вопросы журналистов требовали «гораздо более серьезной реакции».