19:35

Минфин принял решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы на финансирование расходов бюджета. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает «Прайм».

Президент России Владимир Путин поддержал предложение направить эти доходы на сокращение траты резервов, сказал Силуанов.

Министр допустил, что при благоприятной ситуации с ценами на нефть в 2017 году Минфин не будет тратить средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее Силуанов сообщал, что при нефтяных ценах $50 за баррель дополнительные доходы бюджета составят триллион рублей в 2017 году, при цене $55–1,4 трлн рублей.

Минфин предполагал, что средства из Резервного фонда будут полностью израсходованы в 2017 году, из фонда на покрытие бюджетного дефицита планируется привлечь 1,15 трлн рублей. В бюджете России на ближайшие три года цена на нефть заложена на уровне $40 за баррель.

Как отмечает РБК, бюджетное правило, по которому сверхдоходы от нефти будут переходить в резервы, должно начать действовать с 2020 года. Правило определяет базовую цену на нефть $40 за баррель и ограничивает расходы бюджета так, что они равняются базовым доходам за вычетом процентных расходов на обслуживание долга.

В связи с этим, как сказал Силуанов, правительство обсуждало вопрос, как поступить «с дополнительными доходами и как нам вести себя в области бюджетной политики, расходных обязательств».

По его словам, было принято решение не использовать сверхдоходы «на финансовое обеспечение расходов бюджета и на эту сумму осуществлять уменьшение использование средств Резервного фонда и ФНБ».

За 2016 год Резервный фонд сократился почти в 4 раза, из него потратили за год 2,1 трлн рублей. Почти половина потраченной суммы пошла на финансирование дефицита бюджета.