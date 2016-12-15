22:54

Действующий президент Барак Обама проводит последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства. Трансляция его выступления ведется на телеканал ABС News.

Обама отметил, что в интересах США и всего мира иметь конструктивные отношения с Россией.

«Я старался работать с президентом и правительством России, помогая им диверсифицировать экономику, улучшить экономику, использовать потрясающие таланты, которыми богата Россия, более конструктивным путем», – сказал он.

При этом американский лидер заявил, что после повторного избрания Владимира Путина президентом России, произошла «эскалация антиамериканских настроений».

«Вернулся дух соперничества, который, я думаю, существовал во времена холодной войны. Это сделало отношения более сложными», – добавил он.

Барак Обама также выразил надежду на то, что его преемник Дональд Трамп сможет договориться с Москвой о дальнейшем ядерном разоружении. Он отметил, что у США и России есть «много возможностей» сократить арсеналы.

Ранее Дональд Трамп назвал ядерное разоружение одним из условий снятия санкций с России. Однако Барак Обама призвал «не путать» причины, по которым эти санкции были введены. Он напомнил, что ограничительные меры против Москвы были приняты из-за присоединения Крыма и военного конфликта в Донбассе.

В конце декабря 2016 года Барак Обама подписал указ о расширении санкций за «вмешательство» России в президентские выборы в США с помощью кибератак. 14 января он также продлил на год санкции из-за Украины.