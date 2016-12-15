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Cуд в Южной Корее отклонил запрос прокуратуры о выдаче ордера на арест фактического главы Samsung Ли Чжэ Ена, передает агентство Рейтер.

Суд постановил, что «необходимости ареста на данный момент» нет.

Ли Чжэ Ен проходит подозреваемым во взяточничестве на фоне расследования коррупционного скандала вокруг временно отстраненной от должности президента страны Пак Кын Хе. Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать его 16 января.

По версии правоохранительных органов, Samsung перечислила 22 млрд вон ($18 млн) на счета фирмы, подконтрольной подруге президента Чхве Сун Силь. В обмен на это Чхве оказала давление на Национальный пенсионный фонд, чтобы он одобрил слияние двух филиалов компании. Следствие считает, что решение о выплатах принимал лично Ли Чжэ Ен.

В октябре 2016 года стало известно, что Чхве Сун Силь пользовалась своим влиянием на президента Пак Кын Хе и фактически принимала решения по управлению страной. Она также лоббировала перевод принудительных пожертвований в подконтрольные ей организации.

Этот факт привел к резкому снижению рейтинга президента среди населения Южной Кореи и многочисленным митингам за ее отставку. В конце ноября 2016 Пак Кын Хе заявила о готовности оставить свой пост. 9 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за проведение процедуры импичмента.