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Alphabet Inc. (материнская компания Google) приобретает у сервиса микроблогов Twitter подразделение Fabric, занимающееся разработкой мобильных приложений. Об этом сообщается на сайте компании.

Соглашение о покупке подписано, отмечается в заявлении. Команда Fabric присоединится к подразделению Firebase, которое также занимается созданием инструментария для мобильных разработчиков.

Стоимость и другие детали сделки не разглашаются.

Компания Twitter запустила Fabric в 2014 году. С тех пор количество разработчиков, использующих сервис, достигло 580 тысяч.

Продаже Fabric предшествовало закрытие видеосервиса Vine и сокращение на 9% штата сотрудников Twitter. Руководство компании избавляется от непрофильных активов, чтобы снизить издержки внутри компании.

В начале октября компании Walt Disney, Saleforce и связанная с Google Alphabet сообщили об отказе от покупки социальной сети.