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Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни подал в нью-йоркский суд на Sony Music, требуя возвратить права на написанные им песни. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, музыкант претендует на 250 композиций, размещенные в каталоге компании. Sony Music назвала иск «ненужным и преждевременным», пишет Reuters.

О том, что Маккартни решил восстановить права на написанные в соавторстве с Джоном Ленноном композиции, стало известно в марте 2016 года. Тогда музыкант подал запрос в Бюро авторского права США с просьбой вернуть ему 32 песни. В ведомстве заявили, что, согласно законодательству, истребовать свои права Маккартни может спустя 56 лет после первой публикации – в 2018 году.

Sony/ATV – крупнейшая в мире компания, осуществляющая управление правами на публикацию музыкальных произведений. Помимо песен The Beatles, в ее портфеле есть права на хиты культовых исполнителей 1960–1990 годов. Среди них произведения Rolling Stones, Queen, Боба Дилана, Элвиса Пресли, Тэйлор Свифт и других.